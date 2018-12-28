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До уваги сільгосппідприємств: з 1 січня відбудуться зміни в земельному законодавстві

Суспільство | 28-12-2018, 15:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 172 172    

1 січня 2019 року набуває чинності Закон від 10.07.18 р. № 2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (далі – Закон № 2498).
Закон є надзвичайно довгоочікуваним, оскільки ним шляхом внесення відповідних змін до Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV4 «Про оцінку земель» надано органам місцевого самоврядування додаткові повноваження у сфері оцінки землі.
Отже, з 1 січня  технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації.
Відтепер за Законом № 2498 визначено вичерпний перелік підстав для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок — її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади.
Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація».
Тож, органи місцевого самоврядування отримали право самостійно визначати та затверджувати базу оподаткування для земельних ділянок при визначенні розміру земельного податку або орендної плати за землю, досліджувати відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок нормам чинного законодавства, що вважаємо дуже позитивним для громад.
Із цими та іншими моментами змін у земельному законодавстві відповідно до нового Закону від 10.07.18 р. № 2498-VIII можна ознайомитись тут
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