Львівщина попрощалась із Героєм Євгеном Тоненьковим Суспільство | 28-12-2018, 15:45 0 71

Сьогодні, 28 грудня, Львівщина попрощалась із військовослужбовцем, новітнім Героєм України Євгеном Тоненьковим.

Поховали Героя у селі Розділ на Миколаївщині.

«Нині ми хоронимо чоловіка, який взяв в руки зброю, захищаючи свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Словами не передати, що зараз відчуває кожен. Я дуже прошу у вас дві речі. Перше, діти Євгена – це тепер не тільки діти Мар’яни, це наші з вами діти, обов’язок держави і громади їх поставити на ноги. Друга річ – те, що чоловіки мають зробити до кінця ту справу, за яку беруться. І поки агресор топче нашу землю, доти ми не можемо спокійно жити, аж поки наш прапор не підніметься над кожним прикордонним переходом. І той, хто був на війні, а таких на Львівщині 14,5 тисяч, і той, хто від пенсії, від зарплати віддавав кошти на українського солдата, пам’ятаймо всі слова гімну, який зародився тут у нас, на Галичині, і став гімном нової української армії «Веде нас в бій борців упавших слава. Для нас закон найвищий – то наказ: «Соборна Українська держава – вільна й міцна, від Сяну по Кавказ», - зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Євген Тоненьков (позивний Сталкер), 1990 року народження загинув у селі Кримське, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання. Родом військовослужбовець із Маріуполя, проживав у Миколаївському районі на Львівщині, у вересні 2018 року разом із дружиною підписав контракт із 10-тою окремою гірсько-штурмовою бригадою. До цього часу служив у батальйоні Донбас. У загиблого залишилась дружина та чотирирічний син.

