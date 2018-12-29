ООС: Бойовики порушили тишу у перший же день нового перемир'я Суспільство | 29-12-2018, 08:37 0 49 У перший день новорічного перемир'я бойовики відкрили вогонь з гранатометів по позиціях ОС біля селища Залізне на Горлівську напрямку. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 29 грудня.



Минулої доби, 28 грудня, окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню, 2 рази застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.



"Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій ОС поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках", - наголосили у штабі.



Крім цього, позиції українських військ обстрілювались з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Болотене, Станиця Луганська, поблизу селищ Славне, Тарамчук, Опитне, Піски та в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне.



"Протягом минулої доби один військовослужбовець ОС отримав поранення.



Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 28 грудня одного бойовика було знищено та двох поранено.



Нагадаємо:



У п'ятницю ввечері бойовики обстріляли власні позиції в районі окупованого н.п. Голубівське, щоб звинуватити українських військових у зриві режиму "ТИША", який діє з 00:00 (за Київським часом) 29 грудня.

27 грудня в Тристоронній контактній групі домовилися про введення режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.

За даними командувача ООС Сергія Наєва з початку операції Об’єднаних сил втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.

За його ж словами, на окупованій частині Донбасі присутні 11 тисяч військових росіян.