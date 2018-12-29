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НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС
|Суспільство | 29-12-2018, 09:56
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Подорож до країн ЄС невдало закінчилася для 7 громадян Туреччини минулої доби. Незаконно перетнути кордон їм завадили прикордонники Львівського загону.
Цієї вночі військовослужбовці відділу «Павловичі», що на кордоні з Польщею отримали інформацію про появу у лісосмузі на околиці населеного пункту невідомих осіб. Охоронців кордону повідомили місцеві жителі. Група реагування, яка негайно виїхала на місце, затримала сімох громадян Туреччини – п’ятьох чоловіків та двох жінок.
З’ясовуючи появу іноземців в прикордонні прикордонники встановили, що «мандрівники» мали намір потрапити до країн ЄС поза пунктом пропуску, аби уникнути проходження прикордонного контролю.
Правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу та складено протоколи за статтею 204-1 ч. 2 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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