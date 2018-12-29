Важлива інформація для платників податків! Суспільство | 29-12-2018, 13:21 0 57

З урахуванням положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 1-р «Про перенесення робочих днів у 2018 році» та відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України щодо роботи в період завершення бюджетного 2018 року та на початку 2019 року в Системі електронних платежів Національного банку України, операційний день 31.12.2018 буде перенесено на 29.12.2018, який, відповідно, буде останнім днем в поточному році для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням граничних строків.

30-31 грудня 2018 року роботу електронних сервісів та інформаційних систем буде тимчасово обмежено.

У 2019 році першим операційним днем є друге січня.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

