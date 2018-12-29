Фермерські господарства області отримали понад 4 млн гривень бюджетної дотації Суспільство | 29-12-2018, 17:06 0 79



Фермери, які подавали документи до Львівського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств отримали дотації. Зокрема, у Львівській області за новими програмами підтримки фермерських господарств дотації отримали 37 новостворених фермерських господарств на суму 1,51 млн грн та 137 фермерських господарств, що зареєструвались до 1 січня 2016 року в сумі 2,67 млн грн. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.



Фермерські господарства області отримали дотацію за двома напрямками:

- новостворені фермерські господарств на одиницю оброблюваних угідь (1 га) у розмірі 3000 грн на 1 га, але не більше 60 000 грн на одне фермерське господарство;

- фермерські господарства (крім новостворених) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на одного члена фермерського господарства, але не більше 30 000 грн. на одне фермерське господарство.

Відтак, Львівщина посіла 4 місце серед усіх областей за кількістю фермерських господарств, що подали документи на отримання дотації. Як зазначають у департаменті агропромислового розвитку дію дотацій для новостворених фермерських господарств планують продовжити і наступного року.

