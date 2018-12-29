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Понад 15 тисяч фермерів цьогоріч отримали підтримку за утримання молодняка ВРХ

Суспільство | 29-12-2018, 17:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    


Цьогоріч у Львівську область з державного бюджету на підтримку галузі тваринництва залучили 41,1 млн гривень. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.
Зокрема, фінансову підтримку у 2018 році отримали 15278 фізичних осіб за утримання  21774 голів молодняка ВРХ в сумі 26,8 млн гривень, 14 суб’єктів господарювання у галузі тваринництва  за закуплені ними 1269 голів племінних тварин та  35 доз  спермопродукції  бугаїв-плідників молочних порід в сумі 6,3 млн гривень та 57 суб’єктів господарювання за утримання 5996 корів в сумі 8 млн гривень.
«Сільгоспвиробники області і надалі  матимуть можливість скористатись державною підтримкою за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, відшкодування вартості закупівлі племінних тварин, сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, а фізичні особи можливість отримати дотацію за утримання молодняка ВРХ» - зазначила т. в. о. директора  департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко.
Бюджетні кошти спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва.
Детальніше про умови підтримки та участі у державних програмах аграрії можуть ознайомитись на сайті Мінагрополітикики за посиланням. 
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