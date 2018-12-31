   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 31/12/2018 ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених...>> В Україні стартувала президентська передвиборча кампанія...>> Ще кілька громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України...>> Колегія лісівників Львівщини: здоров'я лісу, результати аудитів, внесок у обороноздатність...>> Понад 15 тисяч фермерів цьогоріч отримали підтримку за утримання молодняка ВРХ...>> Номінальна заробітна плата у Львівській області зросла на понад 20%...>> За підсумками 2018 року нагородили найкращих важкоатлетів Львівщини...>> Фермерські господарства області отримали понад 4 млн гривень бюджетної дотації...>> На Львівській залізниці завершили ремонт та переобладнання санітарно-побутового корпусу для відпочинку працівників локомотивних і ремонтних бригад...>> Львів’янину, який вбив власну матір, обрали запобіжний захід...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львів’янину, який вбив власну матір, обрали запобіжний захід...
29-12-2018, 15:45  >>> 
Зловмиснику, який побив працівницю поліції, повідомлено про підозру на Львівщині...
27-12-2018, 11:08  >>> 
Львів’янин, якого підозрюють у побитті до смерті товариша, опинився на лаві підсудних...
27-12-2018, 11:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
«Львівщина є першою серед областей України по укладанню договорів з НСЗУ», - Ірина Микичак...
28-12-2018, 15:48  >>> 
“Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 700 тисяч осіб...
28-12-2018, 15:47  >>> 
У Міському пологовому будинку № 1 побільшало обладнання...
27-12-2018, 18:25  >>> 

ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених

Суспільство | 31-12-2018, 08:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 19 19    
Від початку поточної доби окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів та гранатометів. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 31 грудня.

"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів в районі селища Кримське на Луганському напрямку", - наголосили у штабі.

Протягом поточної доби 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Минулої доби, 30 грудня, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.

За даними розвідки, 30 грудня 1 окупанта було знищено та 1 поранено. Поточної доби 2 бойовиків знищено та 3 поранено.

"Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.
   Новини по темі: Суспільство
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених...
31-12-2018, 08:29  >>> 
Понад 15 тисяч фермерів цьогоріч отримали підтримку за утримання молодняка ВРХ...
29-12-2018, 17:09  >>> 
Номінальна заробітна плата у Львівській області зросла на понад 20%...
29-12-2018, 17:08  >>> 
Фермерські господарства області отримали понад 4 млн гривень бюджетної дотації...
29-12-2018, 17:06  >>> 
Актуально: змінено порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів...
29-12-2018, 14:14  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ДАЧІ ХАБАРА...
29-12-2018, 13:31  >>> 
Важлива інформація для платників податків!...
29-12-2018, 13:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Сьогодні минає термін дії воєнного стану в Україні...
26-12-2018, 09:39  >>> 
Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І...
21-12-2018, 22:39  >>> 
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
В Україні стартувала президентська передвиборча кампанія...
31-12-2018, 08:28  >>> 
Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти Росії...
29-12-2018, 08:38  >>> 
Окупанти в Криму заявили, що побудували огорожу від України...
28-12-2018, 09:37  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Підсумки аукціонних торгів 2018 року...
29-12-2018, 09:56  >>> 
На підприємстві Львівщини випустили 1000-ний вагон...
28-12-2018, 15:47  >>> 
Роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок ПДФО...
28-12-2018, 12:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених...
31-12-2018, 08:29  >>> 
Понад 15 тисяч фермерів цьогоріч отримали підтримку за утримання молодняка ВРХ...
29-12-2018, 17:09  >>> 
Номінальна заробітна плата у Львівській області зросла на понад 20%...
29-12-2018, 17:08  >>> 
   ВладаВлада
Бібрської ОТГ, Зимноводської ОТГ та Лопатинської ОТГ!...
29-12-2018, 15:25  >>> 
Порошенко прийняв вірчі грамоти у посла Угорщини...
28-12-2018, 09:41  >>> 
Адвокат: Трамп більше не буде відповідати на питання спецпрокурора Мюллера...
28-12-2018, 07:02  >>> 
   КультураКультура
Ще кілька громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України...
31-12-2018, 08:27  >>> 
Ще три парафії УПЦ МП на Вінниччині приєдналися до ПЦУ...
28-12-2018, 09:44  >>> 
В Органному залі відкриють виставку Івана Дудича «Історі●Я»...
27-12-2018, 14:30  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
08:29 ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених
08:28 В Україні стартувала президентська передвиборча кампанія
08:27 Ще кілька громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України
17:10 Колегія лісівників Львівщини: здоров'я лісу, результати аудитів, внесок у обороноздатність
17:09 Понад 15 тисяч фермерів цьогоріч отримали підтримку за утримання молодняка ВРХ
17:08 Номінальна заробітна плата у Львівській області зросла на понад 20%
17:07 За підсумками 2018 року нагородили найкращих важкоатлетів Львівщини
17:06 Фермерські господарства області отримали понад 4 млн гривень бюджетної дотації
16:29 На Львівській залізниці завершили ремонт та переобладнання санітарно-побутового корпусу для відпочинку працівників локомотивних і ремонтних бригад
15:45 Львів’янину, який вбив власну матір, обрали запобіжний захід

   Анонси
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
Львівська політехніка відзначає кращих студентів-дослідників та розробників...
18-12-2018, 10:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования