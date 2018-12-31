ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених Суспільство | 31-12-2018, 08:29 0 19 Від початку поточної доби окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів та гранатометів. 2 українських військових отримали поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 31 грудня.



"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів в районі селища Кримське на Луганському напрямку", - наголосили у штабі.



Протягом поточної доби 2 українських військовослужбовців отримали поранення.



Минулої доби, 30 грудня, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.



"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.



Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 30 грудня 1 окупанта було знищено та 1 поранено. Поточної доби 2 бойовиків знищено та 3 поранено.



"Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.