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800 випадків пропонування хабарів прикордонникам зафіксовано у 2018 році

Суспільство | 31-12-2018, 11:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    

Дві спроби втягнути прикордонників у протиправну діяльність зафіксовано минулої доби.
Так, учора ввечері до пункту пропуску «Лужанка» автомобілем «Ауді», австрійської реєстрації, як пасажир прибув громадянин Російської Федерації. З метою безперешкодного перетину державного кордону росіянин вирішив запропонувати українським прикордонникам хабар. На паспортний контроль 43-річний чоловік надав закордонний паспорт громадянина РФ, вклавши в нього 20 євро. На пропозицію грошової винагороди військовослужбовець відповів категоричною відмовою, попередивши вищевказаного громадянина про кримінальну відповідальність. У ході проведення фільтраційних заходів, з’ясувалось, що іноземець вже намагався перетнути українсько-угорський кордон в пункті пропуску «Тиса», але не зміг підтвердити мету свого перебування на території України, через що йому й відмовили у пропуску.
Крім того, минулої доби у пункті пропуску «Шегині» під час виїзду з України нашим співвітчизником прикордонному наряду Мостиського загону запропоновано 1000 гривень за пропуску без згоди матері неповнолітньої дитини.
В обох випадках співробітники Держприкордонслужби вжили всіх необхідних заходів для припинення виявлених правопорушень, а порушників передали представникам Національної поліції, які й займаються об’єктивним з’ясуванням вчинення громадянами кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Загалом протягом 2018 року зафіксовано майже 800 випадків пропонування хабарів співробітникам Держприкордонслужби.
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