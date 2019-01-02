Порушень під час маршів до ювілею Бандери не зафіксовано - МВС Суспільство | 02-01-2019, 05:23 0 106 У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що марші у Києві до дня народження Степана Бандери пройшли без порушень правопорядку.



Про це повідомляє прес-служба МВС.



Зазначається, що за порядком стежили 450 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.



"Були залучені співробітники поліції діалогу. Окрім того, задіяні кінологи зі службовими собаками та співробітники вибухотехнічної служби", - заявили у відомстві.



Нагадаємо:



У вівторок у Києві пройшли марші націоналістів до дня народження Степана Бандери.

У парку Шевченка у Києві зібралися націоналісти "Свободи", "Тризуба Бандери", "С14", КУН, "Сокіл", ОУН і Правого сектора. Кілька тисяч учасників запалили смолоскипи і сформованою колоною рушили центром столиці до Майдану Незалежності. Колону очолив єдиний кандидат в президенти від націоналістичних сил Руслан Кошулинський. Близько 19:10 колона прийшла до Майдану Незалежності.

Національний корпус разом з Нацдружинами провів окремий марш на честь 110 річниці з дня народження Степана Бандери. Ця хода почалася близько 17.00 від місця збору біля київського Оперного театру на розі вулиць Володимирської та Хмельницького.

Марш проходив без традиційних смолоскипів. При цьому всі учасники були одягнені в червоні новорічні шапки. Попереду колони йшли двоє людей в костюмах сніговиків. Організатори заявили, що їхній марш є святковим і покликаний нести позитивний настрій.