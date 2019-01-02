Родина затриманого в РФ американця відкидає звинувачення у шпигунстві Суспільство | 02-01-2019, 05:27 0 205 Родина затриманого у Росії за підозрою у шпигунстві громадянина США Пола Уілана наполягає на його невинуватості. Родичі американця заявляють, що він прилетів у Москву на весілля друга, який одружується з росіянкою.



Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Родина Уілана підкреслює, що він востаннє виходив на зв'язок 28 грудня. "Це на нього не схоже", - йдеться в заяві.



Родичі затриманого американця кажуть, що переживають за його безпеку: "Його невинуватість безсумнівна, і ми сподіваємося, що його права поважатимуть".



"48-річному Уілану, який є колишнім морським піхотинцем, може загрожувати від 10 до 20 років ув'язнення за висунутими в РФ обвинуваченнями", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо:



Раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання американського "шпигуна" Пола Уілана.

Щодо затриманого американця в Росії порушили кримінальну справу за статтею 276 Кримінального Кодексу РФ ("шпигунство"), що передбачає покарання до 20 років в'язниці.

Сполучені Штати вимагають забезпечити консульський доступ до затриманого.