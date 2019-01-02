15 людей загинули в результаті зсуву ґрунту в Індонезії Суспільство | 02-01-2019, 09:51 0 89 1 січня Індонезії в результаті зсувів ґрунту загинули щонайменше 15 осіб.



Про це повідомляє Reuters.



Стихійне лихо сталося в Сукабумі, провінція Західна Ява.



Ще щонайменше 20 людей вражаються зниклими безвісти.



Але у вівторок рятувальники були змушені припинити пошуки зниклих через сильні дощі та рихлий ґрунт.



Індонезія – архіпелаг, схильний до стихійних лих. 2018 рік став для країни найбільш смертоносним за останнє десятиліття: у результаті низки землетрусів і цунамі в різних регіонах загинули понад 3 тисячі осіб.