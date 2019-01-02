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| Газета №35 (55) / 2014
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15 людей загинули в результаті зсуву ґрунту в Індонезії
|Суспільство | 02-01-2019, 09:51
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|1 січня Індонезії в результаті зсувів ґрунту загинули щонайменше 15 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Стихійне лихо сталося в Сукабумі, провінція Західна Ява.
Ще щонайменше 20 людей вражаються зниклими безвісти.
Але у вівторок рятувальники були змушені припинити пошуки зниклих через сильні дощі та рихлий ґрунт.
Індонезія – архіпелаг, схильний до стихійних лих. 2018 рік став для країни найбільш смертоносним за останнє десятиліття: у результаті низки землетрусів і цунамі в різних регіонах загинули понад 3 тисячі осіб.
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