Чоловіку відірвало руку: запускав феєрверк Суспільство | 02-01-2019, 09:53 0 105 У Харкові у результаті запуску феєрверка травмувався чоловік, його у важкому стані госпіталізували.



Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.



Подія трапилася 1 січня близько 3:10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку.



"Через власну необережність, під час спроби запустити феєрверк 34-річний місцевий мешканець отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці встановили, що піротехніку чоловік придбав на ринку.