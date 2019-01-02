Львівські правоохоронці протидіють діяльності нелегальних АЗС та автозаправних пунктів

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 02/01/2019 У всіх районах міста в ночі снігоприбиральна техніка працюватиме в режимі повної готовності...>> На Новий рік у Львові відбулося два мапінги — в центрі та на Сихові...>> У 2018-му підприємці Львівщини сплатили понад 1,4 млрд гривень єдиного податку...>> Львівська ОДА запрошує до участі у конкурсі молодіжних проектів...>> З січня зросли штрафи за неоформлених працівників...>> Кошти для будівництва футбольних полів у Львівській області використали на 100%...>> Майже 4 мільярди ПДВ сплатили на Львівщині у 2018 році...>> На території Львівщини прогнозують ускладнення погодних умов...>> Цьогоріч у закладах дошкільної освіти на Львівщині планують створити 3500 додаткових місць...>> Закарпатські митники здобули ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині судитимуть викрадача автівок зі «стажем»...
02-01-2019, 12:28  >>> 
У Львові черговий грабіжник потрапив за ґрати...
02-01-2019, 12:28  >>> 
Львів’янину, який вбив власну матір, обрали запобіжний захід...
29-12-2018, 15:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
«Львівщина є першою серед областей України по укладанню договорів з НСЗУ», - Ірина Микичак...
28-12-2018, 15:48  >>> 
“Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 700 тисяч осіб...
28-12-2018, 15:47  >>> 
У Міському пологовому будинку № 1 побільшало обладнання...
27-12-2018, 18:25  >>> 

Львівські правоохоронці протидіють діяльності нелегальних АЗС та автозаправних пунктів

Суспільство | 02-01-2019, 12:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    





Так, минулоріч у березні, за процесуального керівництва прокуратури області, до суду скеровано обвинувальний акт (ч.1 ст.272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) за фактом функціонування міні-автозаправної станції контейнерного типу без жодних дозвільних документів на проведення діяльності, пов’язаної з реалізацією дизельного палива.

Крім цього, за процесуального керівництва прокуратури, підрозділами Головного управління ДФС у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях (за ст. 204 КК України – незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) за фактами незаконної торгівлі нафтопродуктами і паливом.

Обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті.

Водночас, слідчо-оперативними підрозділами фінансових розслідувань, у листопаді-грудні минулого року виявлено два факти протиправної діяльності на Львівщині АЗС та торгівлі на них паливно-мастильними матеріалами.

Фіскали вилучили два автозаправні комплекси, а протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.164 КУпАП, скерували до суду.

Зазначимо, що з метою підвищення ефективності протидії нелегальній діяльності АЗС, належного розкриття, розслідування та попередження злочинів вказаної категорії, з ініціативи прокуратури області, керівниками місцевих прокуратур проведено 22 міжвідомчі наради та створено відповідні спільні робочі групи.

Разом з тим, прокуратурою області на адресу місцевих прокуратур, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, Головного управління Національної поліції у Львівській області скеровано інформацію щодо розміщення на Інтернет-сторінці http://perevirazs.info/ інтерактивної карти активних нелегальних таких станцій та пунктів, що діють на території України, зокрема і на Львівщині.

Як наслідок – за процесуального керівництва прокуратури, органами Нацполіції у регіоні припинено діяльність більше 50 нелегальних АЗС/АГЗП.

Поліцейськими в

илучено близько 17 тонн паливно-мастильних матеріалів, на які накладено арешт.

Здійснюється досудове розслідування у понад 30 кримінальних провадженнях цієї категорії.

Робота на вказаному напрямку триває.



Прес-служба прокуратури Львівської області
   Новини по темі: Суспільство
З січня зросли штрафи за неоформлених працівників...
02-01-2019, 17:58  >>> 
Закарпатські митники здобули ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»...
02-01-2019, 17:47  >>> 
Львівська митниця ДФС запровадила додатковий інформаційний сервіс для громадян...
02-01-2019, 16:33  >>> 
Податкова соціальна пільга у 2019 році...
02-01-2019, 15:42  >>> 
Сплачуйте нараховані податкові зобов’язання вчасно, не чекайте стягнення податкового боргу у примусовому порядку!...
02-01-2019, 15:41  >>> 
Змінено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств...
02-01-2019, 15:40  >>> 
Фізособи-єдинники з 2019 року при торгівлі ліками мають застосовувати рро...
02-01-2019, 15:39  >>> 
   АктуальноАктуально
Сьогодні минає термін дії воєнного стану в Україні...
26-12-2018, 09:39  >>> 
Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І...
21-12-2018, 22:39  >>> 
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
"Шатдаун" в США: Трамп запросив лідерів Конгресу на брифінг щодо безпеки кордонів...
02-01-2019, 08:26  >>> 
Екс-посол Гербст розповів, коли США можуть надати зброю Україні і ввести нові санкції проти РФ...
02-01-2019, 05:24  >>> 
В Україні стартувала президентська передвиборча кампанія...
31-12-2018, 08:28  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Зміна правил походження товарів з Євросоюзу...
02-01-2019, 16:46  >>> 
З 1 січня 2019 року підвищено відповідальність за нелегальні трудові відносини до 125190 гривень за кожного неоформленого працівника...
02-01-2019, 12:29  >>> 
Майже 4 мільярди ПДВ, або на 42 відсотки більше, ніж торік, сплатили на Львівщині...
02-01-2019, 11:17  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З січня зросли штрафи за неоформлених працівників...
02-01-2019, 17:58  >>> 
Закарпатські митники здобули ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»...
02-01-2019, 17:47  >>> 
Львівська митниця ДФС запровадила додатковий інформаційний сервіс для громадян...
02-01-2019, 16:33  >>> 
   ВладаВлада
Трамп дав 4 місяці на виведення військ із Сирії - NYT...
02-01-2019, 08:25  >>> 
Бібрської ОТГ, Зимноводської ОТГ та Лопатинської ОТГ!...
29-12-2018, 15:25  >>> 
Порошенко прийняв вірчі грамоти у посла Угорщини...
28-12-2018, 09:41  >>> 
   КультураКультура
У Першому театрі відбудеться благодійна вистава «Проданий сміх»...
02-01-2019, 11:21  >>> 
Ще кілька громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України...
31-12-2018, 08:27  >>> 
Ще три парафії УПЦ МП на Вінниччині приєдналися до ПЦУ...
28-12-2018, 09:44  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:40 У всіх районах міста в ночі снігоприбиральна техніка працюватиме в режимі повної готовності
19:38 На Новий рік у Львові відбулося два мапінги — в центрі та на Сихові
17:59 У 2018-му підприємці Львівщини сплатили понад 1,4 млрд гривень єдиного податку
17:59 Львівська ОДА запрошує до участі у конкурсі молодіжних проектів
17:58 З січня зросли штрафи за неоформлених працівників
17:57 Кошти для будівництва футбольних полів у Львівській області використали на 100%
17:57 Майже 4 мільярди ПДВ сплатили на Львівщині у 2018 році
17:56 На території Львівщини прогнозують ускладнення погодних умов
17:55 Цьогоріч у закладах дошкільної освіти на Львівщині планують створити 3500 додаткових місць
17:47 Закарпатські митники здобули ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»

   Анонси
Понад 20 концертів в репертуарі Органного залу на січень...
02-01-2019, 11:26  >>> 
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования