Під час новорічних свят на кордоні оформлено близько 1 мільйона осіб Суспільство | 02-01-2019, 12:30 0 77



Співробітники Державної прикордонної служби України продовжують проводити посилені заходи з охорони державного кордону під час новорічних та різдвяних свят.

У ході прикордонного контролю у цей період особлива увага приділяється заходам безпеки та громадянам, які є вихідцями з країн міграційного ризику. Здійснюється поглиблена перевірка паспортних документів та протидія спробам переміщення через державний кордон зброї, вибухових і радіоактивних речовин та засобів терору.

Загалом у минулі вихідні на державному кордоні по всіх ділянках кордону спостерігався динамічний рух осіб та транспортних засобів. Тільки протягом кількох останніх передсвяткових та святкових діб співробітники Держприкордонслужби оформили на державному кордоні близько1 мільйон осіб та майже 160 тисяч транспортних засобів.

Крім того, в ці вихідні дні відмічалася стала тенденція до зменшення загального пасажиро-транспортного потоку на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил. Всього прикордонники оформили 100 тисяч осіб та 15,3 тисячі автівок.

Також зменшення спостерігалося і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Загалом протягом вихідних військовослужбовці Держприкордонслужби оформили 20 тисяч громадян, що на 25% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Наразі Державною прикордонною службою України у взаємодії з правоохоронними органами та службами суміжних країн продовжуються заходи для забезпечення безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами. Для цього збільшено кількість прикордонних нарядів та визначено резерви, до перевірок та оглядів задіяні службові собаки й використовуються усі можливі технічні засоби.

Зазначимо, що посилені заходи безпеки будуть тривати й у наступні вихідні – під час відзначення 7 січня в Україні Різдва.

