ТУРОК НЕ ПОТРАПИВ ДО ЄС Суспільство | 02-01-2019, 12:31 0 79



Спроба незаконної подорожі до країн ЄС закінчилася невдачею для громадянина Туреччини минулої доби. Незаконно перетнути кордон йому завадили прикордонники Львівського загону.

Військовослужбовці відділу «Амбуків» на околиці міста Нововолинськ виявили одного громадянина Туреччини. Документи, що посвідчують особу, в іноземця були. Проте він повідомив, що мав намір потрапити до країн ЄС поза пунктом пропуску, оминаючи прикордонний контроль.

З метою з’ясування всіх обставин правопорушення та притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», доставлено до прикордонного підрозділу.



Прес – служба Львівського прикордонного загону



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