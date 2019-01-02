Розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році! Суспільство | 02-01-2019, 12:32 0 74

Із 1 січня 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року.

Громадяни, які отримували у протягом минулого року доходи від продажу об’єктів майнових та немайнових прав, інвестиційний прибуток (продажу акцій і інших цінних паперів), надання в оренду рухомого і нерухомого майна, отримали спадок, подарунки, іноземні доходи та інші доходи, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та доходи від осіб, які не є податковими агентами, зобов’язані подати до органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Декларація подається за формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України №556 від 6 червня 2017 року.

Громадяни можуть подати декларацію засобами електронного зв’язку, за наявності електронного цифрового підпису через електронний кабінет. Крім того, декларацію можна подати за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою та поштою.

При необхідності платники можуть отримати безкоштовно консультації та допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан та доходи в Центрах обслуговування платників Закарпатської області.

ДФС у Закарпатській області

