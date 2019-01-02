УКРАЇНЕЦЬ СПРОБУВАВ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКА Суспільство | 02-01-2019, 15:36 0 62 Чергову спробу пропонування неправомірної вигоди зафіксували прикордонники Мукачівського загону. Сьогодні у пункті пропуску "Вилки" підкупити військовослужбовця намагався 39-річний громадянин України. За неправомірну винагороду у розмірі 500 гривень, чоловік намагався "вирішити питання" переміщення тютюнових виробів з магазину безмитної торгівлі на територію України. Попередивши українця про кримінальну відповідальність, на його злочинну пропозицію прикордонник відповів категоричною відмовою.

Про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», вартові кордону повідомили співробітників поліції.

Керівництво Мукачівського загону закликає всіх подорожуючих не провокувати правоохоронців на прийняття будь-яких незаконних рішень, зокрема це стосується неправомірних грошових винагород.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону