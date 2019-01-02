Змінено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств Суспільство | 02-01-2019, 15:40 0 60

Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що 14.12.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.10.2018 №842, який затвердив Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467), зокрема:

- поле 9 заголовної частини декларації «Особливі відмітки» доповнено новою категорією «платника єдиного податку»;

- додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації доповнено новим рядком 16.5 «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (п.15 підр. 4 розд. XX ПКУ)»;

- додаток РІ до рядка 03 РІ декларації, де згруповані всі різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат,передбачені ПКУ, викладено у новій редакції.



За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці передбачена фінансова відповідальність



Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу роботодавців, що Конституція України гарантує виплату заробітної плати найманим працівникам на рівні не менше законодавчо встановленого мінімуму.

Розмір мінімальної заробітної плати визначено Законом України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет на 2019 рік», який набрав чинності 1 січня 2019 року.

Так, мінімальна зарплата на 1 січня 2019 року становитиме:

- у місячному розмірі – 4 173 грн;

- у погодинному розмірі − 25,13 гривень.

Отже, з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватись жодному найманому працівнику менше 4173 грн за відпрацьований повний місяць.

Звертаємо увагу, що вищевказана законодавча норма обов’язкова для виконання як юридичним особам, так і фізичним особам – роботодавцям. Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше встановленого законодавством розміру, який може складатися з окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

За недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність.



