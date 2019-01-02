Податкова соціальна пільга у 2019 році Суспільство | 02-01-2019, 15:42 0 66

Залізничне управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік», який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розмір мінімальної заробітної плати становить з 1 січня – 4173 грн., прожитковий мінімум для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установлений Законом на 1 січня 2019 року – 1921 грн.

Згідно з пп. 169.1.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

У 2019 році базовий розмір ПСП (100%) становитиме: 1921 грн. х 50% = 960,50 грн., відповідно ПСП у розмірі 150% складе 1440,75 грн., у розмірі 200% -1921 грн.

Розмір доходу який надає право на користування податковою соціальною пільгою у 2019 році складе 2690 грн., згідно абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, що передбачені пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток доходу який який дає право на отримання ПСП та відповідної кількості дітей.



ФОП та витрати за комунальні послуги, сплачені за приміщення, яке він здає в оренду

Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що фізична особа – підприємець - орендодавець має право відносити до витрат господарської діяльності витрати на оплату комунальних послуг нерухомого майна, що використовується в господарській діяльності, та прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ). Підставою для цього є документальне підтвердження факту їх сплати.

Якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг на утримання нерухомого майна у складі вартості орендної плати, то ця сума включається до загального оподатковуваного доходу орендодавця та до складу витрат на підставі документального підтвердження факту сплати комунальних рахунків.



Перший звітний період для новоствореного платника ПДВ



Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області області нагадує, що відповідно до вимог ст. 182 та ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особа, яка вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку або підлягає обов’язковій реєстрації, подає реєстраційну заяву.

Пунктом 183.9 ст. 183 ПКУ передбачено, що при відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку.

Згідно з п. 202.1 ст. 202 ПКУ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць. Якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця. Отже, особі, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першу податкову декларацію з ПДВ необхідно подати за наслідками першого повного календарного місяця, яка включає дані за період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем цього першого повного календарного місяця. Дані першого звітного періоду підлягають відображенню по відповідних рядках розділу І податкової декларації з ПДВ.



Внесено зміни до порядку нарахування та сплати ЄСВ на деякі категорії застрахованих осіб



Залізничне управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1122 (далі – Постанова № 1122) внесено зміни до пункту 1 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 178 (далі – Порядок № 178).

Так, відповідно до оновленого п.п. 3 п. 1 Порядку № 178 цей Порядок визначає механізм сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, за одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

