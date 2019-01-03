Канада назвала своїм громадянином арештованого в РФ американця Суспільство | 03-01-2019, 04:07 0 190 Заарештований в Москві за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Уілан, є уродженцем Канади. Міністерство закордонних справ країни назвало його громадянином Канади.



Про це повідомляє телеканал CBC.



"Співробітники консульства знають, що громадянин Канади був заарештований в Росії. Відповідно до положень Закону про конфіденційність, ніяка додаткова інформація не може бути розкрита", - заявили в міністерстві закордонних справ Канади.



Повідомляється також, що Уілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.



Уілан народився в Оттаві в 1970 році, але в ранні 1970-ті переїхав до Сполучених Штатів, де і жив відтоді. Його брат Девід, який живе в Канаді, не зміг підтвердити CBC News, чи є його брат досі громадянином Канади.



За його словами, брат прибув до Москви 22 грудня на весілля.



Також в середу Корпус морської піхоти США опублікував дані про Уілана.



Згідно із записами, Уілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.



Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.



В даний час він очолює відділ безпеки компанії BorgWarner, яка займається поставками автозапчастин в МІчігані.



Нагадаємо:



Раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання американського "шпигуна" Пола Уілана.

Щодо затриманого американця в Росії порушили кримінальну справу за статтею 276 Кримінального Кодексу РФ ("шпигунство"), що передбачає покарання до 20 років в'язниці.

Сполучені Штати вимагають забезпечити консульський доступ до затриманого.