В Криму скоєно напад а кримськотатарського активіста Суспільство | 03-01-2019, 04:09 0 124 Кримськотатарський активіст Різа Асанов повідомив про напад на нього невідомих людей, які, за його словами, за акцентом були вочевидь прибульцями з Росії.



Про це пише Радіо Свобода.



Як написав він у фейсбуці, він відчув різкий біль у правому плечі й помітив чорний довгастий предмет, схожий на кийок, а потім відчув і різкий біль у потилиці. Після того він знепритомнів, а повернувся до тями, вже лежачи біля своєї машини, і почув чоловічий голос, який сказав: "Це останнє попередження".



Другий голос відтак сказав: "У нашу наступну зустріч ти здохнеш".



За словами Асанова, коли він дістався до лікарні, йому діагностували забої і струс мозку. В підконтрольній Москві поліції на окупованому півострові, де активіст написав заяву про напад, йому не видали підтвердження про це, написав Асанов.



В інтерв’ю проектові Радіо Свобода Крим.Реалії Різа Асанов пов’язав напад із його "активною позицією".



"У Криму є лише 10–15 осіб, які активно протистоять і дають інформацію. Ліквідуй їх, і все буде спокійно. Очевидно, почали нову політику "інтеграції" кримських татар", – сказав активіст.



Як повідомляє Крим.Реалії, в російській поліції у Криму ще не коментували слова Асанова.



Нагадуємо:



22 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини у Криму, у якій поіменно перелічено імена українців, яких незаконно утримує Росія.