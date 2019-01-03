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ООС: Окупанти 5 разів порушили тишу, один терорист самознищився
|Суспільство | 03-01-2019, 09:40
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|Минулої доби окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння не зафіксовано.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.
Окрім вищезазначеної зброї, в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.
"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.
За даними розвідки, 2 січня через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув та троє отримали поранення.
Станом на 7:00 3 січня ворог вогонь не відкривав.
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