ООС: Окупанти 5 разів порушили тишу, один терорист самознищився Суспільство | 03-01-2019, 09:40 0 75 Минулої доби окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння не зафіксовано.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.



Окрім вищезазначеної зброї, в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.



"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.



У штабі зазначили, що у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.



За даними розвідки, 2 січня через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув та троє отримали поранення.



Станом на 7:00 3 січня ворог вогонь не відкривав.