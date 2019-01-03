До України йде похолодання Суспільство | 03-01-2019, 09:42 0 75 Найближчими днями температура повітря в Україні впаде.



Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Укрінформ".



Так, у четвер, 3 січня, в Україні хмарно, невеликий, вдень у західних та східних областях помірний сніг, у південній частині та центральних областях без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни 1-6° тепла; в Карпатах протягом доби 6-11° морозу.





У п’ятницю і суботу, 4-5 січня, буде хмарно з проясненнями. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму 4 січня опади, місцями (в Донецькій, Луганській, Запорізькій області повсюди) значні опади у вигляді снігу, в Криму, Запорізькій, Донецькій та Луганській області з дощем, місцями хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь, протягом 5 січня послаблення та припинення опадів; в західних областях часом невеликий сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.





Вітер північно-західний (4 січня у східній частині північно-східний) з переходом на південно-західний та західний, 5-10 м/с, 4 січня на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у північних та центральних областях місцями 10-13° морозу, 4 січня в Криму та Приазов'ї від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-5° морозу, у південних, 4 січня і в Донецькій та Луганській областях місцями 1-3° тепла, в Криму до 7° тепла.





У неділю, 6 січня, в Україні помірний сніг (вночі у південних та східних областях місцями невеликий сніг); вночі на півночі Лівобережжя та в Карпатах, вдень в південних областях 0-5° морозу. В Криму мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.





У столичному регіоні 3 січня хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вдень близько 0°, по області вдень від 3° морозу до 2° тепла.



4-5 січня у Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 січня 4-9° морозу, 5 січня 7-12° морозу; вдень 0-5° морозу.



6 січня у столиці очікується помірний сніг, температура вночі та вдень 4-9° морозу.