ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 03-01-2019, 11:43 0 66

Двох громадян, які намагались виїхати з України за чужими паспортними документами виявили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону. Інформацію про можливу спробу незаконного перетину кордону військовослужбовці завчасно отримали від оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Так, у пункті пропуску "Лужанка", в ході оформлення транспортного засобу "Мерседес Віто" під керуванням 32-річного громадянина України, прикордонники виявили, що пасажири даного авто, яких було двоє, для перевірки документів надали чужі паспорти громадян України.

У ході проведення подальших фільтраційних заходів з'ясувалось, що незаконно перетнути українсько-угорський кордон, скориставшись чужими паспортами, вирішили громадяни Іраку - 32-річна жінка та 19-річний чоловік. Іноземці мали при собі паспорти громадян Іраку, наразі на них складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч.1 ст. 204-1КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та доставлено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Подальшу долю іноземців та оцінку їх діям визначатиме суд.

Про виявлення в діях водія авто, яким прямували іноземці, ознак злочину передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



