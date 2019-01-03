Через неправдиві дані щодо вартості товару працівники митниці вилучили навантажувач та трактор вартістю понад 2,7 мільйона гривень Суспільство | 03-01-2019, 14:29 0 22

Так, у пункт пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська обл.) у режимі «імпорт»» заїхав вантажний автомобіль «Volvo» під керуванням громадянина України. До митного контролю він подав товаросупровідні документи, згідно з якими через митний кордон України переміщувався «трактор у комплекті з косаркою, 2003 року виготовлення» вартістю – 7000 євро, а також «одноковшевий фронтальний навантажувач самохідний з ковшем», 1992 року виготовлення», вартістю 3000 євро. Відправником товару вказано фірму з Республіки Польщі, а одержувачем – фізичну особу з Одеської області.

Під час митного контролю та огляду вказаного транспортного засобу митники виявили ще інші документи на цей товар. У них зазначено, що відправником трактора є компанія з Великобританії, одержувачем – фірма з Києва, а його вартість – 69 000 фунтів стерлінгів. Згідно з іншим документом вказано, що відправником навантажувача є фірма з Бельгії, отримувачем фізична особа з Одеської області, а вартість його – 9 000 євро.

Так, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товару з приховуванням від митного контролю через подання до митного органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві дані щодо вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу скерують до суду.

