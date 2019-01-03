Результати аукціонних торгів І кварталу 2019 року Суспільство | 03-01-2019, 14:31 0 23



Для забезпечення стабільної роботи лісогосподарських підприємств обласного управління, згідно з графіком проведення аукціонних торгів (лист ДАЛРУ від 31.10.2018 р. за № 04-19/15085-18) в грудні 2018 року відбулися аукціонні торги з продажу необробленої деревини заготівлі першого кварталу 2019 року.

Торги проводила ТБ «ТСБ «Галконтракт». Як і було попередньо повідомлено, аукціони проводили у дві сесії: торги з голосу та електронні торги. На торги з голосу було виставлено лісоматеріали круглі для деревообробних підприємств малого та середнього бізнесу (для розпиловки). На торги нашими підприємствами виставлено 13935 м. куб. лісопродукції для переробки (місячний обсяг заготівлі першого кварталу), з яких було реалізовано 11032 м. куб. або 79,2 %. У торгах взяли участь 75 покупців, що значно менше, ніж на попередніх. Досить низькою була цікавість деревообробників до лісоматеріалів круглих ялиці під час торгів - продаж склав 57,8%, а модрини - 26%.

На електронні торги було виставлено 35648 м. куб. дров для промислового використання, з яких було реалізовано 8379 м. куб., або 23,5%. На ринку спостерігається послаблення попиту на дров’яну деревину хвойних та м’яколистяних порід (обсяг продажу становить до 4 % від виставленого). Навіть на дров’яну деревину твердих порід значно знизився попит серед покупців (продано 31,1% від виставленого обсягу). Українські плитні підприємства повністю затоварені сировиною і не взмозі переробити запропонований обсяг дров'яної деревини. У зв'язку з цим накопичуэться дров’яна деревина на залишках лісогосподарських підприємств.

Результати аукціонних торгів представлені у таблицях.

Щоб зберегти конкурентне середовище на ринку лісомтеріалів, плануємо проводити додаткові аукцуіонні торги лісоматеріалами заготівлі першого кварталу 2019 року.



