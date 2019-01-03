В пункті пропуску «Дякове» румун пропонував прикордонникам хабар Суспільство | 03-01-2019, 14:32 0 27



Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове».

Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагався 29-річний громадянин Румунії, який перевищив встановлений термін перебування на території України. Уникнути адміністративної відповідальності, чоловік спробував шляхом дачі прикордонному наряду неправомірної грошової винагороди у розмірі 2000 гривень.

На злочинну пропозицію іноземця прикордонник відповів категоричною відмовою, а по факту пропонування хабара проінформував співробітників Нацполіції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



