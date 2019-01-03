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В пункті пропуску «Дякове» румун пропонував прикордонникам хабар
|Суспільство | 03-01-2019, 14:32
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Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове».
Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагався 29-річний громадянин Румунії, який перевищив встановлений термін перебування на території України. Уникнути адміністративної відповідальності, чоловік спробував шляхом дачі прикордонному наряду неправомірної грошової винагороди у розмірі 2000 гривень.
На злочинну пропозицію іноземця прикордонник відповів категоричною відмовою, а по факту пропонування хабара проінформував співробітників Нацполіції.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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