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Майже 10,9 млрд гривень єдиного внеску - сплатили на Львівщині у 2018-му

Суспільство | 03-01-2019, 18:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 131 131    

Упродовж січня-грудня 2018 року платники податків Львівщини сплатили 10 896,7 млн грн єдиного внеску, що на 1 797,0 млн грн або на 19,7% більше, порівняно з січнем-груднем 2017 року. Про це інформує Головне управління ДФС у Львівській області.
Зокрема, у грудні 2018 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1 164,9 млн грн, що на 162,4 млн грн або на 16,2% більше, ніж у грудні 2017 року.
Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.
Слід зазначити, що з 1 січня 2019 року надходження з ЄСВ будуть розподіляти за новими пропорціями. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. №1142 збільшено частку єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві (з 9,1472 до 9,3759), за рахунок зменшення частки цього внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (з 5,2313 до 5,0026). Це дасть змогу вчасно та у повному обсязі здійснювати страхові виплати та надавати соціальні послуги.
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