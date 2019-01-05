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ПАРТІЮ «СОНЯЧНОГО КАМІННЯ» ВИЯВИЛИ У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «РАВА - РУСЬКА»
|Суспільство | 04-01-2019, 10:39
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Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.Сьогодні, в пункт пропуску «Рава - Руська», що на українсько-польському кордоні, прибув мікроавтобус марки «Опель» української реєстрації. Під час спільного огляду транспортного засобу прикордонники Львівського загону виявили в автомобілі мешкаця Рівенської області каміння обробленого та необробленого бурштину. Каміння чоловік приховував у конструктивних особливостях свого авто. Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами та проводиться зважування, вага каміння може становити більше 10 кілограмів. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.
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