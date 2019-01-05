Синоптики попереджають про снігопади і хуртовини в шести областях Суспільство | 04-01-2019, 10:47 0 100 У п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей очікується ускладнення погодних умов.



Про це у п'ятницю, 4 січня, повідомляє Гідрометцентр.



"4-5 січня внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікується ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні.



"Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; у південній частині, в східних та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20м/с, в Приазов"ї місцями 25м/с", - повідомляють синоптики



Вказується, що протягом ночі 5 січня очікується послаблення, а вдень 5 січня припинення опадів і явищ.



На дорогах України очікується ожеледиця.