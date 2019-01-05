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На Золочівщині відбулась рада регіонального розвитку

Суспільство | 04-01-2019, 17:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    

Сьогодні, 4 січня, в сесійній залі районної ради відбулося засідання Ради регіонального розвитку, за участю голови Золочівської райдержадміністрації Володимира Недзельського, голови Золочівської районної ради Олега Банаха, голів місцевих рад, депутатів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, представників громадськості.
Очільник району проінформував, що для подальшого розвитку території необхідно забезпечити ефективне використання бюджетних коштів шляхом концентрації ресурсів на визначених пріоритетах. Реалізовувати інфраструктурні проекти можна за допомогою різних джерел. Зокрема, за кошти державного фонду регіонального розвитку, Програми секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу,  субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій, кошти Програми мікропроектів місцевого розвитку та інших обласних програм.
Перспективний план розвитку базується на основі досягнень минулих років.
«Створення належних умов для задоволення культурних, інтелектуальних і духовних потреб населення району та підвищення якості культурно-мистецьких послуг – це завдання наступних років. Адже завдяки діяльності закладів культури створюється національний культурний продукт та формується цілісний інформаційно-культурний простір. Сучасні бібліотеки мають стати центрами інформування населення з усіх галузей знань. Тому необхідні комплексні підходи до проектів, які б ми хотіли реалізувати у наступних роках», – зазначив Володимир Недзельський.
Завершуючи захід, голова районної державної адміністрації Володимир Недзельський наголосив на пріоритетних завданнях розвитку району, продовженню реформ, започаткованих Президентом України Петром Порошенком у децентралізації влади, медичній та освітній галузях.
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