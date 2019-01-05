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За закуплене насіння українського виробництва фермерським господарствам відшкодовуватимуть частину вартості
|Суспільство | 04-01-2019, 17:54
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На Львівщині зареєстровано 21 суб’єкт насінництва та розсадництва, у яких можна придбати сертифіковане насіння сільськогосподарських рослин та саджанці української та зарубіжної селекції.
Водночас для фермерських господарств, які закуплятимуть насіння у сертифікованих суб’єктів насінництва та розсадництва, у 2019 році передбачена фінансова підтримка з державного бюджету, а саме відшкодування за закуплене насіння сільськогосподарських рослин українського виробництва в розмірі 80% вартості насіння (без ПДВ), але не більше 60 000 гривень на одне господарство.
Закупівля насіння сільськогосподарських рослин українського виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.
Детальніше з умовами надання державної підтримки фермерським господарствам можна ознайомитись на сайті МінагрополітикиУкраїни у розділі “Підтримка аграріїв”.
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