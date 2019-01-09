ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 1 поранений Суспільство | 08-01-2019, 08:40 0 128 Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння не зафіксовано. 1 український військовий отримав поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 8 січня.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська, хутора Вільний, в районі селища Луганське, селища Березове та поблизу населеного пункту Павлопіль.



"У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 7 січня 4 бойовиків загинули та 2 отримали поранення.



"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.



Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.