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Хуртовини, дощ та ожеледиця: Синоптики розповіли про сюрпризи погоди
|Суспільство | 08-01-2019, 08:43
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|В Україні у найближчі дні синоптики прогнозують морози, сніг, в деяких областях з дощем, та хуртовини.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.
Зазначається, що 8 січня буде хмарно з проясненнями.
За даними синоптиків, у південній частині та східних областях сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура 1-6° морозу.
На решті території без опадів, лише увечері на Волині, Львівщині та Закарпатті невеликий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; температура вдень 5-10° морозу. На дорогах України місцями ожеледиця.
Також повідомляється, що у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура 7-9° морозу. По області вдень 5-10° морозу.
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