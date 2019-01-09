Викладачам одного із Львівських вишів проголосили вирок Суспільство | 08-01-2019, 09:59 0 101

Прокуратурою Львівської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у суді стосовно трьох викладачів одного із Львівських вишів, які обвинувачувалися у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.



Як було встановлено, вказані особи ще у 2013 році вимагали та одержували неправомірну вигоду від студентів за здачу заліково-екзаменаційної сесії.



Загальна сума неправомірної вигоди становила близько 170 тис грн.



Вироком Шевченківського районного суду м. Львова обвинувачених визнано винними у вчиненні інкримінованих їм злочинів і призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням) звільнено із встановленням іспитового строку – 2 роки.



Зазначимо, що прокуратурою області вирішується питання щодо оскарження цього вироку суду у апеляційному порядку.







Прес-служба прокуратури Львівської області



