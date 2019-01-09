РОЗШУКУВАНЕ ІНТЕРПОЛОМ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 08-01-2019, 10:02 0 98



Автомобіль марки "Лексус", який розшукував Інтерпол виявили учора прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.

В пункт пропуску "Лужанка" викраденим авто прибув 24-річний громадянин України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував чоловік відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

За даним фактом поінформовано співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що у листопаді 2018 року авто було викрадене на території України. Наразі автомобіль передано співробітникам Національної поліції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону

