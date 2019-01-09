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РОЗШУКУВАНЕ ІНТЕРПОЛОМ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 08-01-2019, 10:02
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Автомобіль марки "Лексус", який розшукував Інтерпол виявили учора прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.
В пункт пропуску "Лужанка" викраденим авто прибув 24-річний громадянин України. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував чоловік відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.
За даним фактом поінформовано співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що у листопаді 2018 року авто було викрадене на території України. Наразі автомобіль передано співробітникам Національної поліції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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