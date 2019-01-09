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Актуально: податковий календар на січень 2019 року

Суспільство | 08-01-2019, 12:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    

Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області інформують платників, що:
Середа, 9 січня 2019.
Останній день подання:
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень (форма № 1-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за грудень (форма № 2-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за грудень (форма № 3-РС);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за грудень (форма № 1-ОА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за грудень (форма № 1-ОТ).
Вівторок, 15 січня 2019.
Останній день подання:
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за грудень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за грудень.
Пʼятниця, 18 січня 2019.
Останній день сплати:
- ЄСВ фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства за IV квартал;
- авансового внеску з єдиного податку на січень платниками, віднесеними до першої та другої груп.
Понеділок, 21 січня 2019.
Останній день подання:
- податкової декларації з ПДВ за грудень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за грудень (Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ);
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за грудень;
- звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП) за 2018 р.;
- податкової декларації рентної плати за грудень з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини:
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень у разі неподання податкової декларації за 2018 р.
Останній день сплати:
- ЄСВ роботодавцями за грудень (крім гірничих підприємств).
Пʼятниця, 25 січня 2019.
Останній день подання:
- звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IV квартал.
Понеділок, 28 січня 2019.
Останній день сплати:
- ЄСВ гірничими підприємствами за грудень.
Вівторок, 29 січня 2019.
Останній день сплати:
- авансового внеску податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за IV квартал;
- авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал.
ДФС у Закарпатській області
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