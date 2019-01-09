В Рудно під час пожежі у квартирі загинув чоловік Суспільство | 08-01-2019, 14:19 0 125 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 7 січня о 07.20 год. в смт. Рудно у квартирі двоповерхового будинку на вул. Грушевського (Залізничний район) виникла пожежа. Під час гасіння пожежі виявлено тіло власника квартири, 1970 року народження.



Пожежу ліквідували о 08.16 год.



Обставини події встановлюють.