У 2018 році на умовах співфінансування придбали 12 квартир сім’ям учасників АТО (ООС) Суспільство | 08-01-2019, 19:23 0 127



У 2018 році на умовах співфінансування закупили житло для 12 родин учасників АТО (ООС). Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА.



Нагадаємо, що придбати житло на умовах співфінансування можуть:

1. Члени сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина).

2. Учасники АТО (ООС):

- на утриманні яких є діти з інвалідністю,

- особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719),

- матері, батьки, опікуни, які мають на утриманні 4-ох і більше дітей;

- особи, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

- учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та є внутрішньо переміщеними особами.

Закупівля житла здійснюється таким чином:

• Власні кошти покупця житла – не більше 50 % від розрахункової вартості житла

• Кошти місцевого бюджету – не менше 25 % від розрахункової вартості житла (з міського бюджету м. Львова становить не менше 30 % розрахункової вартості житла)

• Кошти обласного бюджету – не більше 25 % від розрахункової вартості житла (для м. Львова – не більше 20% розрахункової вартості житла).

Для цього зазначені категорії громадян мають перебувати на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Для того, щоб подати заяву на призначення адресної допомоги на придбання житла на умовах співфінансування учасник АТО або член сім'ї Героя Небесної Сотні повинен звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Зазначимо, що на виконання завдань Програми придбання житла для учасників АТО та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування в обласному бюджеті передбачено 9 560 000 гривень.

