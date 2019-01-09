Завдяки залученню коштів ДФРР Заболотцівська громада отримала молоковоз Суспільство | 08-01-2019, 19:25 0 143



В межах реалізації проекту «Розвиток молочних кооперативів та сімейних молочних ферм Бродівського району» Заболотцівська громада та члени молочарського кооперативу «Покрова» отримали молоковоз.



«Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Покрова» один із найбільших в області, який отримав можливість ефективніше вести діяльність та успішно розвиватись. Для членів кооперативу вкрай важлива наявність власного молоковозу, що дозволяє забезпечити вирішення проблеми логістики між виробниками молока та молокозливними пунктами СОК «Покрова», транспортування молока безпосередньо на переробку, а також забезпечення високої якості молока», - зазначила голова Заболотцівської ОТГ Марія Дискант.

Молоковоз придбали за кошти ДФРР та співфінансування з обласного і місцевого бюджетів.

«Залучення коштів ДФРР – це одна із можливостей для розвитку регіонів і вкрай важливо, щоб такий механізм використовували надалі. Як приклад цьому, Заболотцівська ОТГ», - зазначила т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Додамо, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Покрова» Бродівського району охоплює 5 сільських рад, 13 сіл та Заболотцівську ОТГ. Членами кооперативу на даний час є 300 осіб, які утримують більше 500 корів.

