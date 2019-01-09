Торік в області придбали житло для 73 дітей-сиріт Суспільство | 08-01-2019, 19:25 0 146



У 2018 році 73 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали 42 квартири за кошти державного та обласного бюджетів. Про це інформують у службі у справах дітей Львівської ОДА.



Житло придбали на умовах співфінансування з обласного, державного та місцевого бюджетів для сиріт у Буському, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам'янка-Бузькому, Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Сколівському, Сокальському, Старосамбірському, Стрийському, Яворівському, Городоцькому, Дрогобицькому районах, містах Львові, Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Тростянецькій, Славській та Новострілищанській ОТГ.

Загальна вартість об’єктів – 22 млн 976 тисяч грн, з них понад 8 млн грн виділили з державного бюджету, та майже 7 млн грн – з обласного.

Додамо, що цьогоріч на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області передбачили за спеціальним фондом 7 млн грн.

Окрім того видатки за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету запланували за загальним фондом в сумі 16 млн 563 тис грн на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

