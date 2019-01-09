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31 січня – земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок державної власності
|Суспільство | 08-01-2019, 19:26
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У четвер, 31 січня відбудеться аукціон з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту). Земельний аукціон проведуть за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 64-А. Початок торгів об 11:00 год.
До продажу права оренди на земельних торгах пропонують наступні земельні ділянки:
- Турківський район, Комарницька сільська рада, площа земельної ділянки – 14 га. Цільове призначення: для товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 2112,94 грн.
- Самбірський район, Роздільненська сільська рада, площа земельної ділянки – 10,37 га. Цільове призначення: Цільове призначення: для товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 20814,89 грн.
- Самбірський район, Новосілко-Гостиннівська сільська рада, площа земельної ділянки – 5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 2502,07 грн.
- Мостиський район, Хідновицька сільська рада, площа земельної ділянки – 3,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 4073,09 грн.
- Стрийський район, Долішненська сільська рада, площа земельної ділянки – 17,9 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 9345,21 грн.
Контактна особа - Аліса Цемрюк, тел.: +380632585252.
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