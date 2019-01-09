У Солсбері в будинку Скрипаля почалися будівельні роботи

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 09/01/2019 Зниження температурного режиму: як уникнути переохолодження...>> Стартував конкурс проектів серед інститутів громадянського суспільства...>> Упродовж 2018 року на Львівщині виявили 105 нелегальних АЗС...>> Діти з Львівщини долучились до створення мандрівної книги про соборну Україну...>> Департамент міжнародного співробітництва Львівської ОДА шукає кадри...>> На Турківщині відкрили оновлену залізничну станцію...>> В Україні впроваджені нові стандарти на деревину....>> Протягом 2018 року закарпатці сплатили понад 3,8 млрд грн ЄСВ...>> Через ДТП змінено рух трамваїв № 2, 3 та 8...>> В цьому році 1 000 бійців АТО / ООС зі Львова отримають по 100 тис. грн. допомоги...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині обрали запобіжний захід чоловіку, який завдав ножове поранення власній матері...
08-01-2019, 10:00  >>> 
На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив сусідського собаку...
08-01-2019, 09:58  >>> 
Боксеру Очеретяному, що вбив працівника УДО, оголосили підозру...
04-01-2019, 11:59  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Олександр Ганущин ознайомився із завершальним етапом реконструкції пологового відділення Бродівської ЦРЛ...
09-01-2019, 10:51  >>> 
“Наше спільне завдання - протидіяти захворюваності дітей на кір”, - Олег Синютка...
08-01-2019, 19:24  >>> 
На Жовківщині відкрили сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини...
03-01-2019, 18:33  >>> 

У Солсбері в будинку Скрипаля почалися будівельні роботи

Суспільство | 09-01-2019, 04:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    
Будинок, де жив колишній російський розвідник Сергій Скрипаль, буде приведений в житловий стан.

Про це повідомили представники міської адміністрації, пише DW.

Мета будівельних робіт - знищити можливі сліди отрути, що залишилися на будинку Скрипаля, і в максимально короткі терміни "повернути до нормального використання" місце, де сталося отруєння.

Як повідомляється в листі, розісланому муніципальною владою перед початком робіт сусідам Скрипаля, на першому етапі навколо будівель буде зведено захисну рамкову огорожу. Потім дахи будинку і гаража будуть демонтовані і замінені новими.

Реалізація проекту триватиме близько чотирьох місяців.

Перед транспортуванням з будівництва весь матеріал буде герметично упакований прямо на місці, тож ризик для мешканців прилеглих будинків має бути мінімальним, підкреслюється в листі.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року.
За даними слідства, два агента російської розвідки, які прибули до Великобританії за фальшивими документами, нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипаля.
Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.
Британці впевнені, що вони з'ясували "все, що варто знати" про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.
Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.
   Новини по темі: Суспільство
Зниження температурного режиму: як уникнути переохолодження...
09-01-2019, 17:46  >>> 
Стартував конкурс проектів серед інститутів громадянського суспільства...
09-01-2019, 17:46  >>> 
На Турківщині відкрили оновлену залізничну станцію...
09-01-2019, 17:43  >>> 
Декларація з податку на прибуток за 2018 рік подається за новою формою...
09-01-2019, 15:18  >>> 
Податкова міліція ГУ ДФС у Львівській області інформує про результати роботи у 2018 році щодо протидії нелегальним АЗС...
09-01-2019, 15:13  >>> 
З 1 січня 2019 року РРО слід застосовувати особам, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення...
09-01-2019, 13:24  >>> 
До відома платників податків Закарпаття! Актуальні рахунки для сплати податків...
09-01-2019, 13:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Посол України в Туреччині назвав імена потерпілих моряків та розповів про їх стан...
08-01-2019, 07:35  >>> 
Різдвяні подарунки для захисників України...
04-01-2019, 20:17  >>> 
З-під завалів у Магнітогорську дістали 37 тіл, доля ще 4 осіб невідома...
03-01-2019, 08:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Франція і Німеччина підпишуть новий "Єлисейський договір"...
09-01-2019, 09:22  >>> 
Парламент Британії обмежив повноваження уряду при Brexit без угоди...
09-01-2019, 09:20  >>> 
У Конгресі США вимагають відкласти скасування санкцій з компаній Дерипаски...
09-01-2019, 07:42  >>> 
   Діловий світДіловий світ
В Україні впроваджені нові стандарти на деревину....
09-01-2019, 17:42  >>> 
Протягом 2018 року закарпатці сплатили понад 3,8 млрд грн ЄСВ...
09-01-2019, 16:38  >>> 
Курс валют: гривня суттєво знизилася до долара та євро...
09-01-2019, 09:24  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Зниження температурного режиму: як уникнути переохолодження...
09-01-2019, 17:46  >>> 
Стартував конкурс проектів серед інститутів громадянського суспільства...
09-01-2019, 17:46  >>> 
На Турківщині відкрили оновлену залізничну станцію...
09-01-2019, 17:43  >>> 
   ВладаВлада
Помпео: США і партнери розгромили 99% ІДІЛ...
08-01-2019, 08:42  >>> 
Трамп анонсував звернення до нації через "кризу нацбезпеки" в США...
08-01-2019, 07:37  >>> 
Трамп закликав Росію взяти участь у війні в Афганістані...
03-01-2019, 09:43  >>> 
   КультураКультура
Сьогодні у Львівській опері колядує Оксана Муха...
09-01-2019, 15:18  >>> 
Джемілєв: Навіть до окупації Росії УПЦ КП була в Криму ізгоєм...
08-01-2019, 07:38  >>> 
Розпочався прийом матеріалів на визначення лауреатів 2019 року «Крилатий Лев»...
03-01-2019, 16:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:46 Зниження температурного режиму: як уникнути переохолодження
17:46 Стартував конкурс проектів серед інститутів громадянського суспільства
17:45 Упродовж 2018 року на Львівщині виявили 105 нелегальних АЗС
17:44 Діти з Львівщини долучились до створення мандрівної книги про соборну Україну
17:43 Департамент міжнародного співробітництва Львівської ОДА шукає кадри
17:43 На Турківщині відкрили оновлену залізничну станцію
17:42 В Україні впроваджені нові стандарти на деревину.
16:38 Протягом 2018 року закарпатці сплатили понад 3,8 млрд грн ЄСВ
15:20 Через ДТП змінено рух трамваїв № 2, 3 та 8
15:19 В цьому році 1 000 бійців АТО / ООС зі Львова отримають по 100 тис. грн. допомоги

   Анонси
Заболотцівська ОТГ проводить конкурс «Краще різдвяне подвір’я та офіс»...
04-01-2019, 14:22  >>> 
Різдво на Львівщині: добірка цікавих подій та локацій...
03-01-2019, 18:29  >>> 
Понад 20 концертів в репертуарі Органного залу на січень...
02-01-2019, 11:26  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования