У Солсбері в будинку Скрипаля почалися будівельні роботи Суспільство | 09-01-2019, 04:19 0 127 Будинок, де жив колишній російський розвідник Сергій Скрипаль, буде приведений в житловий стан.



Про це повідомили представники міської адміністрації, пише DW.



Мета будівельних робіт - знищити можливі сліди отрути, що залишилися на будинку Скрипаля, і в максимально короткі терміни "повернути до нормального використання" місце, де сталося отруєння.



Як повідомляється в листі, розісланому муніципальною владою перед початком робіт сусідам Скрипаля, на першому етапі навколо будівель буде зведено захисну рамкову огорожу. Потім дахи будинку і гаража будуть демонтовані і замінені новими.



Реалізація проекту триватиме близько чотирьох місяців.



Перед транспортуванням з будівництва весь матеріал буде герметично упакований прямо на місці, тож ризик для мешканців прилеглих будинків має бути мінімальним, підкреслюється в листі.



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Нагадуємо:



Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року.

За даними слідства, два агента російської розвідки, які прибули до Великобританії за фальшивими документами, нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипаля.

Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.

Британці впевнені, що вони з'ясували "все, що варто знати" про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.

Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.