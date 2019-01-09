ДТП в Харкові: Прокурор вважає експертизу швидкості автівки Зайцевої неналежним доказом Суспільство | 09-01-2019, 07:40 0 92 Прокурор Ігор Омельченко просив суд визнати експертизу, що визначила швидкість руху автомобіля, яким керувала Олена Зайцева, неналежним доказом.



Про це повідомляє Радіо Свобода.



Чергове засідання Київського райсуду Харкова у справі про ДТП, внаслідок якої у жовтні 2017 року загинуло шестеро людей, було присвячено обговоренню комісійної автотехнічної експертизи, зробленої у Дніпрі за заявою адвоката Сергія Перепелиці, який захищає Геннадія Дронова.



На початку засідання суддя Віктор Попрас зачитав висновок експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.



Зокрема, вони визначили середню швидкість, з якою рухався Lexus обвинуваченої Олени Зайцевої (106 кілометрів на годину) і дійшли висновку, що ДТП можна було б уникнути якби вона їхала з установленою швидкістю або водій Volkswagen’у Геннадій Дронов почав рух не на жовтий, а на зелений сигнал світлофору.



Прокурор Ігор Омельченко просив визнати експертизу неналежним доказом.



"Хоча ця експертиза взагалі підтверджує висновки органу досудового розслідування про винуватість обох водіїв, однак у зв’язку з тим, що експерти не мають відповідної кваліфікації та провели дослідження лише по одному відеозапису, визнати експертизу об’єктивною не є можливим", – зазначив прокурор.



Адвокати Зайцевої підтримали позицію обвинувачення. Вони наполягали на тому, що за відсутності відповідної кваліфікації експерти взагалі не мали права проводити дослідження.



Крім того, на думку захисників Зайцевої, було порушено порядок призначення та проведення експертизи, бо згідно з КПК її треба проводити за дорученням слідчого судді чи суду. Через це вони просили суд визнати її вочевидь недопустимим доказом.



Натомість адвокат Сергій Перепелиця, за заявою якого було проведено експертизу, нагадав, що норма, на яку посилалися його колеги, набрала чинності вже після того, як відомості про ДТП було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і зворотньої сили вона не має.



"Висновок експертів отриманий у встановленому законом порядку на підставі заяви сторони захисту, дослідження було проведене на підставі всіх матеріалів кримінального провадження, які наявні в суду та були ним досліджені… Отже, він відповідає критеріям допустимості", – зазначив Перепелиця.



Суддя Попрас відхилив клопотання обвинувачення про визнання експертизи неналежним доказом. Він також відмовився визнати її вочевидь недопустимим доказом, зазначивши, що питання щодо допустимості доказів буде вирішене судом у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.



У суді оголошено перерву до 15 січня.



Нагадуємо:



Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.



За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.



Один із свдків - лікар-нарколог Олена Федірко, яка обстежила водія автомобіля Lexus Зайцеву, на предмет наявності опіатів, зникла. Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.



У травні стало відомо, що повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки ДТП Зайцевої.



У грудні суд отримав висновок Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, де вказано, що експерти знову не змогли визначити, чи була Зайцева під впливом опіатів у момент аварії.



Експертиза Дніпропетровського науково-дослідного інституту судово-медичних експертиз визначила, що автомобіль Зайцевої в середньому рухався зі швидкістю 106 км за годину



Зайцева і водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов знаходяться під арештом вже більше року.



19 грудня суд продовжив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави до 16 лютого 2019 року.