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Доба в ООС: Окупанти атакували поблизу Новотошківського і зазнали втрат
|Суспільство | 09-01-2019, 09:19
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|Минулої доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню і втратили двох бойовиків.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.
Протягом минулої доби, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.
У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 8 січня два окупанти загинуло та один отримав поранення.
Нагадуємо:
27 грудня у Тристоронній контактній групі було досягнуто домовленостей про запровадження безстрокового режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.
Однак бойовики порушили домовленості в перший же день "перемир'я".
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