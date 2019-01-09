Доба в ООС: Окупанти атакували поблизу Новотошківського і зазнали втрат Суспільство | 09-01-2019, 09:19 0 74 Минулої доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню і втратили двох бойовиків.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.



Протягом минулої доби, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.



У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 8 січня два окупанти загинуло та один отримав поранення.



Нагадуємо:



27 грудня у Тристоронній контактній групі було досягнуто домовленостей про запровадження безстрокового режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.

Однак бойовики порушили домовленості в перший же день "перемир'я".