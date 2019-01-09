Києву обіцяють "слизьку" середу Суспільство | 09-01-2019, 09:20 0 79 У середу, 9 січня, на дорогах Києва - ожеледиця, без істотних опадів.



Про це повідомили в Укргідрометцентрі.



За прогнозами синоптиків, 9 січня у столиці буде хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-14º, вдень – 7-9º морозу.



По Україні у середу незначні опади у вигляді снігу очікуються у західних областях, на сході та південному сході. Вдень температура -3...-7 на заході, -5...-7 у центральних та північних регіонах, на південному сході -2...-5, на узбережжі Чорного моря 0...-2, у Криму +2...+4.





За даними Укргідрометцентру, у високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рівня.