Інформатора бойовиків "ЛНР" посадили на 4,5 роки Суспільство | 09-01-2019, 09:21 0 82 Тернопільський міськрайонний суд засудив до 4,5 років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР".



Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.



За даними спецслужби, мешканець Рубіжного збирав для бойовиків відомості про сили АТО на території регіону.



"Зокрема, його цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів ЗСУ, що дислоковані у місті, та їх переміщення через залізничну станцію. Відомості він передавав представнику "народної міліції ЛНР", - повідомили в СБУ.



Окрім того зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності місцевих жителів.



Інформатора бойовиків було затримано у листопаді 2016 року у власному помешканні, йому інкримінували ч.1 ст.258-3 КК (Створення терористичної групи чи терористичної організації).