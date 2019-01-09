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Інформатора бойовиків "ЛНР" посадили на 4,5 роки
|Суспільство | 09-01-2019, 09:21
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|Тернопільський міськрайонний суд засудив до 4,5 років ув’язнення інформатора терористичної організації "ЛНР".
Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, мешканець Рубіжного збирав для бойовиків відомості про сили АТО на території регіону.
"Зокрема, його цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів ЗСУ, що дислоковані у місті, та їх переміщення через залізничну станцію. Відомості він передавав представнику "народної міліції ЛНР", - повідомили в СБУ.
Окрім того зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності місцевих жителів.
Інформатора бойовиків було затримано у листопаді 2016 року у власному помешканні, йому інкримінували ч.1 ст.258-3 КК (Створення терористичної групи чи терористичної організації).
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