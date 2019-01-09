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Генштаб: Біля арсеналу Збройних сил кружляв безпілотник, його роботу заблокували
|Суспільство | 09-01-2019, 09:23
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|В ніч на 9 січня поблизу одного з арсеналів Збройних сил України було виявлено та придушено роботу безпілотника.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Сигнали управління БПЛА було виявлено за декілька кілометрів від військового об’єкту близько 22:00 черговими радіолокаційними засобами.
"Радіоканали керування БПЛА було придушено оператором комплексу радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання. Посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі обстежили прилеглі до військової частини території", - повідомили у Генштабі.
Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини повідомлено підрозділам СБУ та Нацполіції України у районі їх відповідальності.
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