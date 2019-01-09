У новому році мешканці отримають податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно за 2018 рік Суспільство | 09-01-2019, 10:35 0 73 В 2019 році мешканці Львівщини отримають податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно за 2018 рік, — про це інформує головне управління ДФС у Львівській області. Сума податку залежить від ставок, прийнятих органами місцевого самоврядування, де знаходиться житлова або комерційна нерухомість, і від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня року, за який проводиться нарахування податку.



Інформацію щодо ставок податку на нерухоме майно розміщено на офіційному порталі ДФС України (sfs.gov.ua) в розділі: «Головна/Податки, збори, платежі/Ставки місцевих податків та зборів/Львівська область/Для фізичних осіб».



Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2018 року становив 3 723 грн. Порівнюючи з 2017 роком, цей показник зріс в 1,2 раза. Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2017 року становив 3 200 грн. Відповідно збільшиться сума податку на нерухоме майно за 2018 рік. Для прикладу, при ставці податку за квартиру, що знаходиться у м. Львові, її власник сплачував за 2017 рік 16,00 грн. за 1 м. кв., а за 2018 рік за кожен метр надлишкової площі необхідно заплатити 18,61 грн.



Слід нагадати, що відповідно до податкового законодавства податкове повідомлення — рішення про сплату податку надсилається платнику за місцем його реєстрації. Інформація щодо місця реєстрації — це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду). Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік (подавши заяву за формою № 5 ДР). Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну місця реєстрації — податкове повідомлення-рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином, платник може бути не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок чого виникає податковий борг, штрафні санкції, аж до арешту майна.